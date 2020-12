Natale e Capodanno, nuove regole anti Covid sugli spostamenti tra comuni

Il Governo sta valutando di modificare le norme del Dpcm anti Covid che vietano gli spostamenti tra comuni a Natale, Santo Stefano e il 1° gennaio.

Il presidente Conte pronto a varare deroghe ai divieti. Con una modifica del Dpcm o con interpretazioni nelle faq che consentano di raggiungere i parenti stretti che abitano in un altro comune. In quest’ultimo caso, lo spostamento sarebbe giustificato tra le ipotesi dello stato di necessità da indicare nell’autocertificazione.

Regole in zona gialla,

i chiarimenti del Governo

Resterà però il divieto di spostarsi tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio, se non per rientrare a casa, motivi di lavoro, salute o stretto stato di necessità.

Una revisione dei divieti ci sarà sicuramente, come scritto anche dal ministro Di Maio.

Le reazioni in Umbria

In Umbria in questo senso si era espresso il presidente dell’Assemblea legislativa, Squarta.

Ora anche il capogruppo regionale della Lega, Stefano Pastorelli, si dice “contento che il Governo Conte abbia finalmente ascoltato le richieste della Lega riguardo gli spostamenti tra comuni limitrofi nei giorni di Natale, Santo Stefano e del primo gennaio”. Per Pastorelli si tratta di “divieti

assurdi e ingiustificati, penalizzanti per una regione piccola come

l’Umbria”.