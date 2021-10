Natale a Terni, pubblicato bando da 135mila euro - Tuttoggi

Natale a Terni, l'appalto ha per oggetto l'ideazione, la conseguente redazione di un progetto e la realizzazione degli addobbi luminosi

È stato pubblicato oggi il bando per la gara (che si effettuerà sul mercato elettronco della pubblica aministrazione) per l’affdamento del servizio di ideazione, realizzazione, noleggio, manutenzione, smontaggio e installazione di addobbi artistici e luminosi per il prossimo Natale. Lo rende noto l’assessore agli eventi natalizi Stefano Fatale.

Un Natale sereno

“Ci auguriamo – dice l’assessore Fatale – che questo Natale possa essere finalmente più sereno rispetto a quello dello scorso anno, purtroppo funestato dagli effetti della pandemia. Proprio perché vogliamo dare un segnale di ripartenza e di ripresa, abbiamo deciso di fare questa gara per gli addobbi luminosi in diverse zone del centro cittadino, con l’obiettivo di renderlo ancor più attrattivo nel periodo di Natale e fino a San Valentino. Dobbiamo ringraziare la Fondazione Carit che anche in quest’occasione, ha dimostrato la propria disponibilità nel sostenere idee e progetti di sviluppo della città. Speriamo dunque che sia davvero un periodo di luci e di festa che possa invogliare tutti i ternani a passeggiare in centro, a recuperare la socialità messa a rischio dalla pandemia, e, possibilmente, a fare acquisti nei negozi locali”.

L’appalto del Natale di Terni

“L’appalto – si legge nel capitolato di gara – ha per oggetto l’ideazione, la conseguente redazione di un progetto e la realizzazione degli addobbi luminosi nella città di Terni in occasione delle festività natalizie 2021/2022 e fino alla conclusione del periodo delle festività di San Valentino 2022”. Il termine ultimo del servizio è infatti indicato per il 10 marzo 2022.

“L’appalto comprende la fornitura in noleggio, l’installazione, la manutenzione e il successivo smontaggio degli addobbi luminosi e dell’impianto di filodiffusione in alcune zone della città di Terni”, per un importo complessivo di 135.000.

Il progetto

“Il progetto di Natale a Terni 2021 intende rafforzare lo sviluppo del territorio con l’installazione di pregiate luminarie, luci e decori natalizi nel centro di Terni, idealmente creando una direttrice che da piazza Tacito, si sviluppa fino a Palazzo Spada, coinvolge le vie limitrofe, via Mazzini, piazza Bruno Buozzi e la valorizzazione di piazza San Francesco con la basilica, oltre al fiume Nera nel tratto da ponte Carrara e ponte Garibaldi”.

Nel capitolato ci sono le richieste dettagliate per gli addobbi luminosi nelle diverse aree del centro