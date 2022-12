Natale a San Gemini, il programma delle iniziative - Tuttoggi

A dare il la, martedì 6 dicembre, un laboratorio di lettura per i più piccoli nella Biblioteca Comunale.

Il 9 dicembre “Natale in Gospel”

L’8 dicembre, invece, la città, sarà un vero e proprio borgo dei presepi: ogni chiesa e ogni vicolo accoglierà una natività in un’atmosfera raccolta e suggestiva. Il 9 dicembre, poi, il Teatro Comunale ospiterà lo spettacolo “Natale in Gospel” della Schola Cantorum Don Bruno Medori di Attigliano, organizzato dalla Pro Loco.

L’11 dicembre sarà la volta del Coro del Cai di Roma, diretto dal maestro Pier Paolo Cascioli con le “Melodie regionali e Popolari”. Spazio, ancora, al gruppo Infioratori, famoso in Italia e nel mondo per le sue fantastiche infiorate, che incontreranno delegazioni di Infioritalia.

Per i più piccoli e per i ragazzi

Numerosi gli eventi per i più piccoli. Da “Porta la letterina a Babbo Natale”, organizzato da Agnese Cascioli a “Babbo Natale sei tu”, a cura del Centro sociale e culturale di San Gemini. Dal “Christmas Ballet” della Scuola di danza di Annabelle Tamburrino al recital natalizio “E’ Natale ancora”, organizzato dalla Parrocchia, fino a “La Favola del topo meccanico e del suo figlio a molla”, con la regia di Massimo Manini. Il 29 dicembre, infine, con “Babbo Natale in Piazza” i bambini verranno portati in Piazza San Francesco da Babbo Natale, su un pulmino scortato dal Motoclub.

Per i ragazzi, invece, il concerto di Lorenzo Rinaldi, concorrente di X Factor, e la proiezione del corto “Solo una cena”, girato a San Gemini dalla giovane regista ternana Valeria Muti.

I ringraziamenti del sindaco

“Desideriamo ringraziare la Parrocchia e tutte le associazioni sangeminesi che hanno collaborato con il Comune, con grande impegno e dedizione, la Pro Loco, il Gruppo Presepi, Amici di San Gemini, Commercianti e Artigiani, i Rioni Piazza e Rocca, gli Infioratori, Agnese Cascioli, il Dottor Tacconi, gli Sbandieratori, la Banda musicale ‘Citta’ di San Gemini”’ il Centro sociale e culturale, la scuola di danza Annabelle Tamburrino, il Motoclub, il gruppo di lettura Koinè, la Croce Rossa e la Protezione civile”, ha concluso il sindaco Clementella.