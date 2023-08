Nascondono in casa oltre 1 kg di cocaina e duemila euro in contanti: arrestati - Tuttoggi.info

Fondamentale la segnalazione dei cittadini ai carabinieri

I carabinieri della compagnia di Assisi hanno arrestato due cittadini albanesi, un 35enne ed un 21enne, per spaccio di sostanze stupefacenti; sequestrati tra l’altro oltre un kg di cocaina e duemila euro in contanti.

I militari, a seguito di una segnalazione pervenuta da alcuni residenti, hanno monitorato due abitazioni di Bastia Umbra dove da tempo era stato notato uno strano via vai. Quando i militari hanno fatto irruzione in casa, una delle due persone successivamente arrestate ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 50 grammi di cocaina. La successiva perquisizione ha permesso di ritrovare duemila euro, una bilancia elettronica di precisione e materiale per il taglio e la preparazione delle dosi di cocaina, mentre nel cortile, nascosto in una buca, è stato trovato un barattolo di vetro contenente un altro kg di cocaina ed un’altra bilancia elettronica di precisione utilizzata per il confezionamento dello stupefacente.

Le operazioni di perquisizione sono state estese anche in un’altra abitazione, risultata sempre essere frequentata dai due uomini, al termine della quale sono stati trovati altri cinquanta grammi di cocaina già suddivisi in 56 dosi pronte per la vendita.