Nascondeva droga in casolare diroccato, beccato con 190 dosi di cocaina | Arrestato - Tuttoggi

Gli accertamenti dei giorni seguenti alla denuncia hanno portato a scoprire che il giovane dimorava presso un agriturismo della zona. Il pedinamento attuato ha poi tramutato il sospetto in certezza: è stato infatti accertato che il sospetto, nei suoi spostamenti, si fermava sempre in un casolare diroccato in aperta campagna, scendeva dal veicolo e si chinava nei pressi dell’uscio, per poi risalire a bordo dell’auto e ripartire.

Mercoledì scorso (13 aprile) il blitz dei carabinieri che, appostatisi tra la vegetazione, sono intervenuti bloccando l’uomo, trovato in possesso di 16 confezioni sottovuoto di diverso peso – contenenti complessivamente 60 grammi di cocaina – nascoste in un calzino ben occultato nel casolare.

La successiva perquisizione domiciliare ha inoltre permesso di rinvenire 740 euro in banconote da 20 e 50 euro, ritenute provento dell’attività illecita. La sostanza sequestrata, equivalente a 190 dosi e risultata pura al 55%, avrebbe fruttato sul mercato oltre 6.000 euro.

Ieri mattina (venerdì 15 aprile) si è tenuta l’udienza di fronte al Giudice del Tribunale di Perugia, che ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.