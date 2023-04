Nasce il Distretto del cibo Valle umbra sud, come aderire - Tuttoggi.info

L'obiettivo è creare un nuovo riferimento per lo sviluppo territoriale e per la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche

Creare un nuovo riferimento per lo sviluppo territoriale e per la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche. Con questo obiettivo è nata l’Associazione ‘Distretto del Cibo Valle Umbra Sud’, costituita grazie all’impegno del Comitato promotore e coordinata dal Gal Valle Umbra e Sibillini (nella foto il presidente Pietro Bellini). Il processo, avviato nell’autunno dello scorso anno con la creazione di un Comitato promotore, dopo una partecipata e animata concertazione ha portato alla definizione di una Piano strategico, intorno al quale sarà presentata nelle prossime settimane la proposta di riconoscimento del Distretto del Cibo.

Per portare a compimento questo processo è stata avviata una prima campagna di adesione che permetterà di incrementare la compagine sociale e la rappresentatività dei settori produttivi e istituzionali, conditio sine qua non per il buon esito dell’istanza alla Regione Umbria. Le candidature potranno essere presentate entro il 22 aprile rispondendo all’avviso pubblicato nella pagina dedicata del sito www.valleumbraesibillini.com