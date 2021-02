Nasce “Civici X Spoleto”, Giovanni Angelini Paroli nominato coordinatore - Tuttoggi

Si è costituita nella città del festival “Civici X Spoleto” articolazione territoriale dell’Associazione regionale umbra CiviciX, nata sei mesi fa e già operativa in tutto il territorio umbro e nell’Assemblea Legislativa regionale con il consigliere Andrea Fora, presidente dell’Associazione.

“L’elezione in regione di Andrea Fora ha costituito un elemento innovativo anche nelle fila dell’opposizione a Palazzo Cesaroni” a parlare è Giovanni Angelini Paroli nominato coordinatore dell’Hub territoriale dal gruppo di lavoro cittadino, d’intesa con il presidente regionale di Civici X l’Umbria.

Giovanni Angelini Paroli (nella foto in home page tratta da Facebook), 46 anni, imprenditore agricolo/agrituristico divide i suoi interessi tra Spoleto e Norcia, impegnato nell’associazionismo come responsabile territoriale di un’associazione di categoria e nell’associazionismo sportivo, ha dichiarato di sentirsi onorato di poter rappresentare Civici X Spoleto, incarico non semplice ma sicuramente stimolante, perché consapevole della novità e della spinta propulsiva del Movimento che di sicuro si distinguerà nell’approccio alla “cosa pubblica” come qualcosa di veramente nuovo per Spoleto.

“Oggi più che mai – dice Angelini Paroli – riteniamo che Spoleto possa essere un modello per il nostro movimento, dal momento che la situazione politica locale sta vivendo un periodo di frammentazione preoccupante e deleteria in tutti gli schieramenti, dove la maggioranza si è disgregata per motivi che i cittadini ancora stentano a comprendere, e dove l’attuale opposizione non è mai riuscita a trovare coesione e forze necessarie per poter controbattere costruttivamente alla gestione della macchina pubblica.

E’ qui che ci sentiamo in dovere di poterci considerare come quella forza politica che, secondo noi, a Spoleto manca! Un “aggregatore” di cittadini, associazioni, e comitati, una rete di reti di persone volenterose innamorate della propria città e delle sue frazioni, preoccupate per il futuro. Professionisti, impiegati, operai, imprenditori e gente comune che si senta in grado di poter dare un contributo prezioso alla rinascita del nostro territorio, persone che sanno cogliere l’opportunità data dalla forza di un gruppo che condivide, e non dalla presunzione di un “uomo solo al comando”, un movimento scevro da sovrastrutture e libero da “comandi ed indirizzi” forniti da Perugia, da Roma o da personaggi politici che tentano di manovrare i fili di questa o quella forza politica locale.

CiviciX Spoleto si rivolge a chiunque voglia spogliarsi dagli impedimenti dettati da colori e gabbie partitiche che hanno fatto ormai il loro tempo e che non sono in grado di aggiornarsi; a chi fa del dialogo e della condivisione dei valori comuni a tutti senza guardare ad appartenenze, provenienze o esperienze passate.

Pur essendo prematuro parlare di programmi e progetti, ma tra le prime volontà del movimento civico c’è la voglia di fare chiarezza sul futuro dell’ospedale e sul rischio di veder sminuire l’importanza del nosocomio per il territorio di Spoleto e della Valnerina; altra priorità sarà quella di attivare con ogni mezzo possibile il rinvigorimento dell’orgoglio cittadino e di far tornare gli spoletini ad interessarsi alle meravigliose fondamentali potenzialità sociali, culturali, artistiche, economiche ed enogastronomiche della città di San Ponziano!“