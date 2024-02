Narni scalo, il 2 marzo l'inaugurazione del murale dedicato ad Alberto Sordi - Tuttoggi.info

All'inaugurazione saranno presenti il sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli, l'artista, il cugino dell’attore e regista, Igor Righetti.

Sarà inaugurato sabato 2 marzo, alle 17,30, il murale dedicato ad Alberto Sordi realizzato dall’artista David Pompili su una parete di un’attività ricettivo-ristorativa a Narni scalo, grazie al finanziamento delle famiglie proprietarie.

Anche quest’opera, come “Duo”, che raffigura Sophia Loren e Marcello Mastroianni, è un omaggio al cinema italiano, in occasione del trentesimo anniversario de “Le vie del cinema” e in attuazione di un progetto di rigenerazione urbana.

All’inaugurazione saranno presenti il sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli, l’artista David Pompili, il cugino dell’attore e regista, Igor Righetti.

David Pompili

David Pompili è autore di numerose mostre personali e collettive di livello nazionale e internazionale. Ha pubblicato monografie e cataloghi collettivi, ha avuto numerosi riconoscimenti nei settori della moda e del design art.