Narni lotta all’abusivismo turistico | Scattano controlli su strutture ricevittive

E’ in via di attuazione a Narni la prima campagna di ricognizione delle strutture ricettive non in possesso di regolare titolo amministrativo. L’annuncio è dell’assessore al turismo, Lorenzo Lucarelli, che ha dato mandato agli uffici di passare al setaccio B&B, case vacanza, affittacamere e qualsiasi altra tipologia di struttura ricettiva non registrata all’ufficio turismo del Comune.

“La ricognizione – spiega Lucarelli – serve a combattere l’abusivismo che non è solo un fenomeno che danneggia l’economia in un settore particolarmente significativo per la nostra realtà locale ma anche un’evidente atto di ingiustizia nei confronti degli operatori regolari ed è finalizzato a sviluppare la nostra attrattività e la promozione su scala nazionale”.

“La verifica capillare delle strutture – riferisce sempre l’assessore – sarà effettuata mediante ricerche sui portali dedicati alla prenotazione dei soggiorni e dei pernottamenti, al fine di individuare quelle eventualmente non in possesso del titolo amministrativo necessario per il regolare esercizio dell’attività ricettiva”. Al termine della ricognizione che durerà fino a novembre, le strutture ricettive che risulteranno non in regola verranno sanzionate secondo le normative vigenti.

