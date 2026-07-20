“Narni In-Canta”, la piazza diventa un grande laboratorio di musica, teatro e condivisione - Tuttoggi.info

Una piazza che si trasforma in un luogo di incontro, gioco e creatività, dove il pubblico non assiste semplicemente a uno spettacolo, ma diventa parte attiva dell’evento. È questo lo spirito di “Narni In-Canta”, l’esperienza partecipativa promossa dalla Pro Loco di Narni per coinvolgere persone di tutte le età attraverso la musica, il ritmo, il movimento e il teatro.

L’iniziativa porterà nel centro storico di Narni un grande cerchio aperto a bambini, ragazzi, adulti e nonni, chiamati a suonare, cantare, muoversi e giocare insieme. Non sarà richiesta alcuna preparazione musicale: ciascun partecipante potrà contribuire liberamente, mettendo a disposizione la propria voce, la propria energia e la voglia di condividere un momento diverso dal solito.

Tamburi, percussioni, giochi teatrali, voce e movimento diventeranno così strumenti per conoscersi, ascoltarsi e costruire nuove relazioni. Per un pomeriggio, la piazza sarà attraversata dal linguaggio universale della musica, capace di superare differenze di età, esperienza e provenienza.

“Narni In-Canta” si rivolge simbolicamente a un pubblico da zero a centoventi anni, proprio per sottolineare il carattere inclusivo dell’appuntamento. Non ci saranno spettatori e protagonisti separati, ma un’unica comunità chiamata a partecipare e a creare insieme l’esperienza.

A guidare il pomeriggio sarà Stefano Baroni, musicista e formatore che da oltre quindici anni conduce progetti artistici e partecipativi in Italia e all’estero, collaborando con festival, scuole, istituzioni e organizzazioni internazionali. Il suo lavoro parte dalla musica per trasformarla in uno strumento di incontro, ascolto e condivisione.

Accanto a lui ci sarà Beatrice Beltrani, attrice ed educatrice teatrale impegnata nella realizzazione di percorsi artistici e formativi rivolti a persone di ogni età. Attraverso il teatro, il movimento e il gioco, Beltrani favorirà l’espressività individuale e la relazione tra i partecipanti, contribuendo a creare un’atmosfera coinvolgente e accogliente.

L’evento rappresenta anche una delle prime tappe del nuovo percorso intrapreso dalla Pro Loco di Narni, impegnata in una fase di rilancio dopo un lungo periodo di ridotta attività. Il punto di partenza è stato il mercatino artigianale mensile, appuntamento ormai consolidato, al quale l’associazione intende affiancare progressivamente nuove iniziative culturali, artistiche e di animazione del centro storico.

L’obiettivo è tornare a rendere la Pro Loco un punto di riferimento attivo per la città, capace di coinvolgere cittadini, associazioni, artisti, operatori economici e visitatori. “Narni In-Canta” nasce proprio da questa volontà: non proporre soltanto un evento, ma costruire un’occasione di partecipazione reale, nella quale le persone possano incontrarsi e sentirsi parte di una comunità.

Grazie alla collaborazione con Stefano Baroni e Beatrice Beltrani, la Pro Loco sceglie quindi di partire dalla musica e dal teatro per sperimentare un nuovo modo di vivere gli spazi pubblici. Un modo semplice e immediato, nel quale il centro storico non rappresenta soltanto lo scenario dell’iniziativa, ma diventa esso stesso un luogo vivo di relazione, creatività e appartenenza.

Per un pomeriggio, dunque, Narni non ospiterà soltanto musica: sarà la città stessa a suonare, cantare e mettersi in gioco.