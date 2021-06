Museo diocesano, riapertura con la Open call sulla Madonna di Raffaello

Riapertura alla presenza del Vescovo Sigismondi

Riapertura, dopo il lockdown, per il Museo capitolare diocesano, con la Open Call sulla Madonna di Foligno di Raffaello. Gli artisti hanno raccolto con entusiasmo l’invito a rileggere a interpretare in chiave contemporanea la ‘Madonna di Foligno’ e sono arrivate 114 candidature per più di 150 artisti.

La presenza del vescovo per la Madonna di Raffaello

A suggellare l’inaugurazione e la ripartenza anche il vescovo Gualtiero Sigismondi, insieme all’assessore alla Cultura del Comune, Decio Barili, la curatrice della parte contemporanea Marta Silvi e al direttore del Museo, Maurizio Cipolloni.

“Arte non è solo materia”

Sigismondi, che ha voluto lo staff presente per ringraziarlo, ha sottolineato la grande importanza dell’arte nella pastorale. “Di fronte alla bellezza percepiamo che non c’è solo materia ma qualcosa di più grande, capace di toccare il cuore – ha detto – L’opera d’arte è frutto della creatività dell’uomo che si interroga e cerca di comunicare con le forme. Rende visibile di andare oltre ciò che si vede, manifesta ricerca verso secoli di infinito. L’arte è una porta aperta, al di là del quotidiano. Le espressioni artistiche sono un aiuto a crescere. Si tratta di opere che esprimono fede“.

Soddisfazione dell’assessore Barili

Grande soddisfazione dall’assessore Barili e dalla Silvi. In giornata l’ufficialità del vincitore della call, deciso da una giuria che vedrà impegnati nel giudizio Cecilia casolari, Pierluigi Metelli, Emanuele De Donno e Nicola Samorì.