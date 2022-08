Museo della Castellina e Beni Culturali, confronto a Norcia organizzato da Italia Nostra - Tuttoggi

“Grazie a Italia Nostra per aver organizzato questo incontro che ci ha consentito di parlare della ricostruzione, in particolare del Museo della Castellina e quindi dei nostri beni culturali, delle opere d’arte per le quali insieme anche a questa Associazione lavoreremo per riportarle quanto prima possibile a Norcia” dichiara il primo cittadino.

“Ho avuto modo di presentare al pubblico presente i tempi di realizzazione e conclusione dei lavori che interessano la Castellina e la quattro differenti fonti di finanziamento a disposizione, che stiamo mettendo insieme in unico progetto per il quale andremo in appalto entro la fine di quest’anno. Oggi – prosegue – abbiamo iniziato concretamente a parlare di cosa fare per riportare a casa le nostre opere d’arte alle quali ognuno di noi è legato, conservandone un ricordo personale e che sono quindi parte integrante della nostra storia e della nostra identità. I lavori del palazzo comunale sono in corso, a breve inizieranno anche quelli per il Teatro Civico mentre sono in centrale di Committenza gli appalti per Porta Romana e Porta Ascolana. Possiamo così confermare che il 2022 è l’anno della ricostruzione delle opere pubbliche” conclude il sindaco.

“Un’ occasione preziosa per rilanciare la questione della Castellina che è al centro di Norcia” dichiara il Prof. Cordella. “E’ un museo che non è soltanto una raccolta di opere da vedere passivamente ma rappresenta l’anima concreta dei nursini. La Castellina – continua – farà in modo rifare la storia della comunità attraverso le opere d’arte e archeologiche come in particolare le epigrafi. Grazie al Comune, al Sindaco e a Italia Nostra, che ha contribuito a realizzare questa giornata” conclude il professore.