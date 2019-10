Muore a 35 anni davanti al fratello durante passeggiata

share

Tragedia venerdì sera nelle Marche per un 35enne umbro morto in seguito ad un malore improvviso, sotto gli occhi del fratello. Il giovane, di Spello, si trovava a Portonovo di Ancona insieme a lui.

I due – secondo quanto ricostruito – stavano facendo una passeggiata serale lungo un sentiero verso il mare, quando il 35enne ha accusato un forte dolore al petto e si è accasciato al suolo. Il fratello ha immediatamente allertato il 118 chiedendo aiuto e provando nel frattempo a praticargli delle manovre cardiache. Sia il suo intervento che quello dei medici, però, si è rivelato inutile. Il giovane spellano è infatti morto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, con la salma che è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria, anche se sulle cause naturali della morte non c’è alcun dubbio. Per il recupero del corpo del 35enne sono intervenuti anche i vigili del fuoco

share

Stampa