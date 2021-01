Municipale di Assisi, la pandemia non ferma i 24 agenti: il bilancio - Tuttoggi

Diminuiscono i dati del turismo, non si ferma l'impegno sul fronte delle sanzioni ambientali e dei controlli amministrativi

Oltre mille ordinanze anti Covid, il crollo dei controlli turistici. Anche quest’anno, il giorno del patrono San Sebastiano, la polizia municipale di Assisi traccia il bilancio dell’attività svolta nel corso del 2020. Il comandante Antonio Gentili ha illustrato i dati di un anno caratterizzato prevalentemente dalla pandemia che ha costretto a modificare i servizi di controllo e vigilanza del territorio. “L’attività della polizia locale sul territorio comunale – ha affermato Gentili – è di solito impegnativa per l’importanza che Assisi rappresenta nel mondo e l’attrattività di visitatori che ogni anno richiama. Il 2020 però è stato un anno difficile per l’emergenza sanitaria che ha obbligato il corpo a modificare i servizi per fronteggiare la situazione con pattuglie ad hoc, controlli e ordinanze, oltre a svolgere tutto il lavoro di routine con un organico all’inizio dell’anno di appena 24 unità”.

Quasi mille ordinanze anti Covid

Innanzi tutto la municipale di Assisi ha redatto quasi mille (968) ordinanze di isolamento contumaciale e di revoca nei confronti dei soggetti colpiti dal Covid-19 e 60 le violazioni alla normativa in merito. Per quanto riguarda la polizia stradale, 5.478 sono stati i veicoli controllati con dispositivi elettronici finalizzati alla verifica della copertura assicurativa e al rispetto della regolarità della revisione; 3.459 le sanzioni per violazioni al codice della strada; 611 le sanzioni per violazione dei limiti di velocità; 61 le sanzioni per omessa revisione; 27 le sanzioni per emissioni acustiche non conformi; 24 le sanzioni per mancata copertura assicurativa.

Crollano i numeri del turismo

Nell’arco dei dodici mesi sono stati “gestiti” nei parcheggi 1.657 autobus, 103 mila auto e 1.533 camper. Un vero e proprio crollo, se si pensa che nel 2019 erano stati 20 mila gli autobus turistici e 26.500 i veicoli controllati. Tornando alla polizia stradale, queste le sanzioni accessorie: 7 sequestri amministrativi, 13 le patenti di guida ritirate, 7 le carte di circolazione ritirate, 1.984 i punti di patente decurtati, 20 le rimozioni forzate e 137 incidenti rilevati di cui 24 con feriti.

Municipale di Assisi, il bilancio ‘amministrativo’ e di controllo del territorio

Nell’ambito della polizia amministrativa, il bilancio della municipale di Assisi è stato di 317 sanzioni per violazioni diverse dal codice della strada, di cui 208 per violazioni ambientali (abbandono di rifiuti o violazioni delle norme sulla raccolta) e 26 per violazioni al regolamento di polizia urbana. Per quanto riguarda la polizia giudiziaria e l’infortunistica stradale, la polizia locale di Assisi ha inviato 52 comunicazioni di reato alla Procura della Repubblica, di cui 25 per abusi edilizi e 4 per abbandono di rifiuti. Trentuno invece le indagini delegate dalla Procura.

Alla voce “sicurezza pubblica e controllo del territorio” va ricordato che il 2 dicembre scorso il Comune ha rinnovato il progetto per il controllo del vicinato; perfezionato il sistema di videosorveglianza urbana con ulteriori videocamere per un numero complessivo che ha raggiunto le 97 unità (più le altre che sono in corso di installazione) con il collegamento in fibra ottica dei punti di ripresa della parte est della città. Alla voce attività amministrativa, il resoconto parla di 188 ordinanze di circolazione stradale, 8 pratiche relative a trattamenti sanitari obbligatori, 1.124 accertamenti anagrafici, 235 segnalazioni a enti esterni e uffici interni, 270 concessioni di suolo pubblico e 80 fascicoli per oggetti smarriti.

I ringraziamenti del vicesindaco alla municipale di Assisi

Il vice sindaco Valter Stoppini, che la delega alla viabilità, vuole ringraziare il corpo della polizia municipale “per l’eccezionale lavoro che quotidianamente compie nella nostra comunità ma anche e soprattutto per l’abnegazione e l’impegno dimostrati da tutti gli uomini e le donne in divisa in questo 2020 particolare per tutti”. (Foto di repertorio)