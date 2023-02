MS Service, i sindacati denunciano: "Lavoratori senza stipendio e ammortizzatori sociali" - Tuttoggi

La Fiom denuncia inoltre come nel frattempo la dirigenza aziendale della MS Service abbia messo in atto “una serrata, chiudendo di imperio la fabbrica e interrompendo le produzioni, senza però provvedere a licenziare i lavoratori, producendo una situazione in cui agli stessi viene impedito di lavorare, non viene pagato lo stipendio, ma al tempo stesso non viene data la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali”. Una condizione “incresciosa”, per la Fiom Cgil, la cui responsabilità “è in capo a dirigenza e proprietà di MS Service, che stanno mettendo in grave difficoltà i lavoratori coinvolti”. Lavoratori letteralmente “incastrati” in una situazione davvero complessa, per responsabilità non loro. “Nei prossimi giorni – conclude la Fiom Cgil – proveremo a tenere alta l’attenzione su quanto sta accadendo sollecitando tutte le istituzioni affinché si trovi una soluzione immediata”.