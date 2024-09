Mozione di sfiducia a Stefania Proietti, la maggioranza: "Da opposizione falsa morale" - Tuttoggi.info

“La mozione di sfiducia al sindsco ci Assisi Stefania Proietti, rea di aver accettato la candidatura alla Presidenza della Regione Umbria, sancisce in maniera inequivocabile l’assoluta mancanza di idee, di capacità di analisi e di progettualità politiche della minoranza consiliare di Assisi”. Lo dicono in una nota congiunta Pd, M5S, Assisi Domani e Assisi Civica, i partiti di maggioranza di Assisi che sostengono la giunta Proietti e anche la corsa della sindaca alle regionali.

“Nelle motivazioni poste a sostegno della mozione di sfiducia, infatti – per i consiglieri di maggioranza – non compaiono considerazioni critiche fondate su una diversa idea di città. Tutto si muove sul terreno della più trita propaganda che raggiunge il suo apice quando la minoranza qualifica come contraria alla morale la scelta della Sindaca di accettare la candidatura a Presidente della Regione. È sempre pericoloso – scrive la maggioranza unita – quando la falsa morale viene agitata come arma politica e quando una parte si sente depositaria di una verità dai contorni indefiniti. Dov’è oggi questa tensione morale nei confronti del candidato alla presidenza della regione Liguria per il centrodestra, Marco Bucci, sindaco di Genova, che ha apertamente dichiarato di non volersi dimettere (come la sindaca, ndr)? Per fortuna – conclude la nota – i cittadini di Assisi sanno bene come sono andate effettivamente le cose e quali risultati importanti abbia raggiunto questa giunta, senza alcun apprezzabile apporto della minoranza in termine di contributi o idee”