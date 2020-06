Mozart 'tornerà' a Terni in un musical - Tuttoggi

Mozart ‘tornerà’ a Terni grazie al progetto culturale “1770 MozarTerni”, un musical ideato del Regista Matteo Corrado. Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di una rievocazione storica della vita del grande musicista austriaco ambientata nella città di Terni che proseguirà negli anni.

La trama

Siamo nella seconda metà del Settecento e in questo periodo l’attività dei musicisti cambia: per la prima volta nella storia il loro ruolo assume quello di libero professionista, che rivendica la propria autonomia creativa e non è più alle esclusive dipendenze delle corti e delle attività liturgiche. Mozart viveva in un mondo che era al tempo stesso molto più piccolo e molto più grande di quello attuale,piccolo perché interi continenti erano di fatto irraggiungibili, grande perché gli spostamenti erano incomparabilmente più difficili e più lenti (in un’intera giornata non si riusciva a coprire più di settanta – ottanta chilometri). Nessun altro musicista del suo tempo viaggiò quanto Mozart. Si muoveva in carrozza, con familiari, vari bagagli e alcuni strumenti musicali. In uno dei loro viaggi, con partenza da Roma, i Mozart si fermarono a Terni, provenienti da Civita Castellana. Il giorno 11 luglio 1770, di giovedì verso il tramonto la carrozza arriva a Terni percorrendo la Flaminia. (entrando nella città di Terni dall’attuale via Roma) Il Padre Leopold e Amadeus viaggiavano facendo tappa a Spoleto, Foligno, Tolentino, Loreto per poi proseguire per Bologna.

La presentazione dell’evento

Già nel mese di luglio 2020 era in programma la presentazione dell’evento, con il Patrocinio del Comune di Terni e della Confcommercio di Terni, ma le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria Covid hanno rimandato al prossimo anno la realizzazione dell’allestimento che verrà svelato in una conferenza stampa l’11 luglio.

Gli organizzatori

“L’obiettivo di 1770 MozarTerni è coinvolgere alcune associazioni culturali del territorio – spiegano gli organizzatori – Nella primavera del 2021 verrà presentato in alcuni teatri della Regione Umbria il Musical I MET MOZART, che poi approderà nella città di Terni nella data dell’11 luglio 2021, nei giorni 9 luglio e 10 luglio 2021 verranno presentati concerti cortei storici con circa 200 costumanti.