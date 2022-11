Mostra tartufo a Fabro, Ingrid Muccitelli madrina - Tuttoggi

Mostra tartufo, la madrina è Ingrid Muccitelli

Madrina della manifestazione, la presentatrice e giornalista Ingrid Muccitelli, conduttrice di Linea Verde, Sabato In, Telethon e La Vita in Diretta Estate, etc., sarà presente a Fabro domenica 13 novembre per la giornata conclusiva della manifestazione, durante la quale verranno proclamati gli ambasciatori del tartufo. In aggiunta, nel corso del fine settimana saranno ospiti a Fabro il comico e attore Marco Marzocca, noto per il ruolo nella serie tv Distretto di polizia e per la partecipazione al programma Zelig e, sempre da Zelig, Rocco Ciarmoli, con il personaggio che l’ha reso famoso: Rocco il Gigolò.

Presentazione del libro del M° Gianni Mazza

Inoltre, Gianni Mazza, direttore d’orchestra, compositore e celebre personaggio televisivo scovato dalla mente di Renzo Arbore, presenterà durante la Mostra Mercato del Tartufo il suo ultimo libro in uscita: Non mi ricordo una mazza. Trattato di amnesia consapevole. Ma le sorprese non finiscono qui, come anticipa il Maestro Mastrini: “Stiamo organizzando in corsa questa edizione, una manifestazione di riferimento per tutto il territorio dell’Alto Orvietano. Devo ringraziare oltre all’amministrazione, anche tutte quelle realtà imprenditoriali del territorio per il sostegno e l’aiuto che ci hanno fin qui dimostrato.

Come al solito lavoreremo con la massima professionalità, svelando qualche sorpresa all’ultimo momento”.

Più di 30 saranno gli stand che lungo il centro storico della cittadina esporranno e venderanno tartufo, olio, vino e tante altre specialità enogastronomiche umbre e italiane.

L’edizione della ripartenza post Covid si preannuncia quindi ricca di protagonisti, buon cibo e grandi eventi.