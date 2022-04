Morto per un malore in canonica, celebrati i funerali di don Armando

Dopo quasi mezzo secolo, nel 2020, don Armando – ha sottolineato don Antonio Sorci – lascia la comunità passionista di Montescosso nel momento in cui la stessa chiude per carenza di vocazioni e viene incardinato come sacerdote diocesano, continuando il suo ministero presbiterale, soprattutto della riconciliazione, di predicatore e di guida spirituale nelle comunità a lui assegnate dell’Unità pastorale di Sant’Egidio.

Chi era don Armando

Armando Di Renzo nasce il 6 giugno 1949, a Casalincontrada (Ch), entrando poco più che adolescente nel Seminario della Congregazione della Passione di Gesù Cristo in Ancona, dove a diciotto anni entra nel noviziato di Morrovalle (Mc), emettendo la professione il 15 settembre 1968, con il nome di Armando dell’Addolorata. Per quattro anni (1968-72) studia a Perugia, dimorando presso la comunità passionista di Montescosso. Dopo aver approfondito gli studi teologici prima nelle Marche e poi ad Assisi, viene ordinato diacono a Montescosso, il 10 ottobre 1976, e successivamente ordinato sacerdote a San Martino in Pensilis (Ch), il 23 luglio 1977. L’anno successivo consegue la licenza in teologia presso il Pontificio Ateneo di Sant’Anselmo di Roma. Ritorna nella comunità di Montescosso nel 1980 dove resterà per quaranta anni, ricoprendo l’incarico di amministratore-economo con particolare attenzione alla cura dell’azienda agricola della congregazione.

Man mano che diminuivano i suoi impegni amministrativi nella comunità di Montescosso, realtà che andava ridimensionandosi per numero di religiosi, cresceva il suo coinvolgimento nelle attività pastorali della stessa comunità e nella cooperazione con le parrocchie circostanti in costante espansione demografica.

“Sempre crescente è stato il suo servizio pastorale e liturgico nella nostra Chiesa diocesana – ha evidenziato don Antonio Sorci –. Sono tante le parrocchie in cui ha dato la sua esperienza, la sua spiritualità, il suo desiderio di annunciare Cristo: Bosco, Civitella d’Arna, Sant’Egidio, Lidarno, Colombella, aiutando e sostenendo i parroci nel loro ministero. Negli ultimi cinque anni ha servito maggiormente le comunità parrocchiali di Civitella d’Arna, Lidarno e Sant’Egidio, comunità – ha concluso il parroco – che oggi lo piangono e pregano affinché il Signore lo ripaghi con la “ricompensa del giusto”».