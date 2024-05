ROMA (ITALPRESS) – “E’ triste il fatto che quello che è successo ieri. Invece di essere un plauso a continuare per quello che facciamo, non sono venuti i ministri che dovevano venire. E’ un peccato, non sono polemico, lo accetto con molta serenità ma penso che le Istituzioni debbano stare vicine a chi è parte lesa”. Così Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità.

