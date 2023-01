Morto don Gianfranco Formenton, Diocesi Spoleto - Norcia in lutto. Una vita in prima linea - Tuttoggi

Nato il 30 marzo 1960, veneto, don Gianfranco Formenton era stato ordinato sacerdote nel 1988. Per il 30esimo anniversario di sacerdozio, 5 anni fa, la sua comunità parrocchiale aveva organizzato una grande festa.

Assistente Scout, aveva iniziato la sua attività pastorale nell’Archidiocesi spoletana – nursina a Sellano. Si trovava lì quando avvenne il terremoto del 1997. E sfiorò la morte all’epoca, quando una trave della canonica gli piombò addosso mentre dormiva, fermandosi miracolosamente sulla spalliera in ferro del letto.

La sua vita è sempre stata in prima linea. Don Gianfranco è rimbalzato spesso sulle cronache nazionali per alcune sue prese di posizione pubbliche su temi ‘scottanti’. Dall’ambiente all’immigrazione, subendo anche nel corso del tempo atti vandalici nella sua abitazione.

E’ stato amato dalla gente comune ma non da certi sindacalisti e politici per il suo impegno in favore degli operai, dell’ambiente (con le dure prese di posizione contro alcune aziende locali, scendendo anche in piazza), dei diritti degli ultimi. Come dimenticare il cartello che invitava “i razzisti ad andare via”, lo scontro a distanza (era il 2015) con il leader leghista Matteo Salvini ed altri parlamentari del carroccio. L’ultima denuncia pubblica era stata relativa alla sua San Martino in Trignano, per il degrado in cui versava il verde pubblico.

(articolo in aggiornamento)

Sara Fratepietro – Carlo Ceraso