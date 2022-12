Don Gianfranco Formenton in coma irreversibile, “situazione clinica gravissima”

Colto da arresto cardiaco il giorno di Natale, don Gianfranco Formenton è ricoverato in ospedale a Foligno: l'annuncio del vescovo

Sono giorni di apprensione per le condizioni di salute di don Gianfranco Formenton, parroco di Sant’Angelo in Mercole, di San Martino in Trignano e di Montemartano di Spoleto. Il sacerdote 62enne, conosciuto ben oltre i confini dell’Arcidiocesi di Spoleto – Norcia, è stato colto da un infarto la mattina di Natale, dopo che si era ripreso nelle scorse settimane da un altro malore improvviso.

L’arcivescovo Renato Boccardo fa sapere che don Gianfranco Formenton è ricoverato all’ospedale di Foligno in coma irreversibile, con una situazione clinica gravissima. “Lo affidiamo – dice il presule – alla misericordia di Dio e alla intercessione di Maria Santissima, salute degli infermi”.