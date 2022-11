Morte di Francesco Fiorucci, oggi i funerali | Quattro indagati - Tuttoggi

Ricoverato in prognosi riservata con – tra l’altro – la frattura di una vertebra, Francesco Fiorucci non ce l’ha fatta ed è morto domenica scorsa in ospedale. L’incidente era avvenuto a fine ottobre, il 27: l’uomo stava percorrendo la ciclabile quando aveva sbattuto, per cause in corso di accertamento da parte della municipale di Assisi e dell’autorità giudiziaria di Perugia, contro la recinzione. Immediati i soccorsi e il ricovero all’ospedale, dove il 63enne ha però perso la vita dopo dieci giorni di ricovero.