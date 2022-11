Incidente sulla ciclabile, morto 63enne ciclista bastiolo - Tuttoggi

L'uomo morto dopo dieci giorni in ospedale, sul suo corpo sarà probabilmente disposta l'autopsia

Sarà probabilmente disposta l’autopsia sul corpo del 63enne Francesco Fiorucci, il ciclista di Bastia Umbra deceduto dopo dieci giorni di ricovero in ospedale in seguito a un incidente sulla pista ciclabile fra Santa Maria degli Angeli e Rivotorto di Assisi.

Ricoverato in prognosi riservata con – tra l’altro – la frattura di una vertebra, il 63enne non ce l’ha fatta ed è morto domenica in ospedale. L’incidente era avvenuto a fine ottobre, il 27: Fiorucci stava percorrendo la ciclabile quando aveva sbattuto, per cause in corso di accertamento da parte della municipale di Assisi e dell’autorità giudiziaria di Perugia, contro la recinzione. Immediati i soccorsi e il ricovero all’ospedale, dove il ciclista è purtroppo spirato domenica sera.