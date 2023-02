Morte Davide Piampiano, il Biondo ammette lo sparo | "Ma non ho depistato indagini" - Tuttoggi

L'avvocato del 56enne ha chiesto la scarcerazione: decideranno i giudici di Perugia, poi il caso si trasferirà a Firenze

Ha ammesso di aver esploso il colpo risultato fatale e confessato di aver agito come ha agito per la paura di dover dire alla famiglia di quello che considerava il figlio che non aveva mai avuto che Davide lo aveva ucciso lui. Allo stesso tempo però Piero Fabbri, 56 anni detto “il Biondo”, il muratore di Assisi arrestato per l’omicidio di Davide Piampiano, ha negato di aver depistato le indagini e smentito di non aver chiamato i soccorsi, anche se non direttamente.

L’uomo, nell’interrogatorio di garanzia durato circa due ore, ha ammesso di aver sparato: “Era buio, pensavo di sparare a un cinghiale”, la sua versione dei fatti. Sostiene di aver scaricato il fucile del 24enne per sicurezza, mentre le altre azioni che gli inquirenti indicano come un depistaggio per salvarsi la pelle dice sarebbero state intraprese perché, “sconvolto” dall’incidente, aveva vergogna di dover confessare ai genitori che lo consideravano di famiglia – per Davide, Fabbri era come un secondo padre – che aveva sparato, seppur per errore, al loro figlio.