Davide Piampiano ha chiesto aiuto | A incastrare "il Biondo" 17 minuti di video - Tuttoggi

Il 57enne finito in carcere avrebbe scambiato il 24enne per un cinghiale. Ma dopo la tragedia avrebbe ritardato i soccorsi

Si chiama Piero Fabbri, 56 anni, conosciuto nel comprensorio come “Il Biondo”, per i folti capelli biondi che gli incorniciano il viso; assisano, muratore, sposato, appassionato di caccia come il giovane che è accusato di aver ucciso, viene descritto come “una persona semplice”. Ma sarebbe lui secondo le indagini dei carabinieri guidati dal capitano Vittorio Jervolino, la persona che avrebbe tragicamente sparato al 24enne Davide Piampiano con un fucile, perforandogli il fegato. L’uomo è stato arrestato venerdì sera dai carabinieri con l’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale, un’accusa che mette in secondo piano l’accusa di bracconaggio già mossa, visto che in quella zona, Parco del Monte Subasio, non sarebbe neanche possibile cacciare.

L’ipotesi dell’incidente

L’ipotesi è che Fabbri abbia sparato al giovane 24enne scambiandolo per un cinghiale. Ma, una volta resosi conto del tragico errore, invece di chiamare i soccorsi avrebbe poi tentato di depistare le indagini, mentito sulla ricostruzione dei fatti (alle forze dell’ordine, ma anche e soprattutto agli amici e alla famiglia, che tra l’altro lo considerava come un secondo padre per Davide), e alterato la scena del crimine, scaricando l’arma della vittima, disfacendosi del proprio fucile e della giacca da caccia.