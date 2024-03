Moretti: "Uniti si vince". Avviata la campagna elettorale del candidato sindaco di Marsciano - Tuttoggi.info

Marsciano, parte ufficialmente la campagna elettorale del candidato sindaco Moretti con più di 350 persone al teatro Concordia

Inizia con oltre 350 persone la corsa di Michele Moretti alla carica di Sindaco di Marsciano. Lo scorso sabato al teatro Concordia la coalizione a sostegno del giovane candidato si è presentata alla cittadinanza con un evento che, a detta degli organizzatori, è andato ogni più rosea aspettativa.

“Mi candido a Sindaco di questo meraviglioso territorio con uno slogan che parte da ora e che è un impegno per il futuro: uniti si vince” dice Moretti, che è riuscito a fare una sintesi importante tra forze politiche, civiche e sociali creando un entusiasmo che da tempo non si vedeva nel centrosinistra marscianese. Al momento 6 forze a suo sostegno con un ulteriore ingresso previsto nei prossimi giorni: Altra Marsciano, Partito Democratico, Democrazia e Territorio, Movimento 5 Stelle, Lista Civica per Moretti Sindaco Partito Socialista Italiano. Sul palco, coordinati dalla presentatrice Maria Caciotto, sono saliti rispettivamente: Angelica Petrelli (M5S), Michele Capoccia (Democrazie e Territorio), Tiziana Sarnari (Partito Democratico), Andrea Bellini (Lista Civica per Moretti Sindaco) e Sergio Pezzanera (Altra Marsciano).

Tanti temi caldi, su tutti sanità, scuola, sociale, frazioni e viabilità, al centro del programma della coalizione guidata da Moretti. Tra i presenti molto entusiasmo e la convinzione che la partita è più che contendibile, grazie anche alla qualità delle candidature su tutte le liste. Il centrosinistra ci crede: uniti a Marsciano si può vincere.