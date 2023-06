Monteluce, vivevano in un cunicolo sotto la strada

Dopo la segnalazione di alcuni residenti, il bivacco è stato sgomberato

Nelle prime ore della mattina di martedì 13 giugno, due pattuglie della polizia locale sono intervenute in zona Monteluce, dove era stata segnalata la presenza di persone senza fissa dimora che avevano occupato un cunicolo sotto strada, costruendo un ricovero di fortuna, nascosto dalla vegetazione.

L’area è stata sgomberata e, grazie all’intervento di Gesenu e del personale del cantiere comunale, il sito è stato bonificato e messo in sicurezza.

L’attività condotta – ricordano dal Comune – rientra nell’ambito di un lavoro quotidiano svolto dalla polizia Locale in tema di sicurezza urbana, per contrastare situazioni di degrado, occupazioni di edifici, abusivismo e illegalità che ha visto gli agenti impegnati in analoghe situazioni attenzionate in via Fatebenefratelli, in via Diaz nonché in via della Cupa, dove è stata trovato un cittadino gambiano, regolare sul territorio che, opponendosi con forza all’allontanamento intimato dagli agenti, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.