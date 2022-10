Monteluce, comitato a confronto con Tesei sull'iter dei lavori - Tuttoggi

Nel corso dell’incontro, la Presidente Tesei ha parlato dell’iter seguito per arrivare al salvataggio del così detto “comparto Monteluce”, nonché delle prospettive future

La Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha incontrato questo pomeriggio a Palazzo Donini una rappresentanza del comitato “Vivere Monteluce” composta dal presidente Enrico Monsignori, il segretario Giuseppe Montone, la vicepresidente Patrizia Tosti, un incaricato dei commercianti Michele Bigerna e l’amministratore unico della clinica Porta Sole, Alberto Cucchia.

Nel corso dell’incontro, la Presidente Tesei ha parlato dell’iter seguito per arrivare al salvataggio del così detto “comparto Monteluce”, nonché delle prospettive future. Tra i punti toccati quelle delle tempistiche dei lavori, che secondo i programmi del gestore inizieranno, per i due principali lotti, entro la fine del 2022, e della nascente Casa della Salute per la quale la Regione si è detta disponibile, attraverso il Pnrr Salute, all’acquisizione di un immobile del comparto stesso.