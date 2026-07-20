Montegabbione, presidio estivo dei vigili del fuoco - Tuttoggi.info

Ha preso ufficialmente il via nella giornata del 20 luglio il nuovo presidio stagionale dei Vigili del Fuoco presso il Comune di Montegabbione (TR). La struttura, fortemente voluta per potenziare la sicurezza del territorio, in particolare dell’alto Orvietano, durante il periodo estivo a maggior rischio per gli incendi, rimarrà operativa per 45 giorni consecutivi.

La sede è stata individuata nei locali di Via Enrico Berlinguer (snc), messi a disposizione dal Comune di Montegabbione grazie a un Accordo di comodato d’uso gratuito trentennale.

La struttura è stata recentemente oggetto di importanti interventi di riqualificazione edilizia e impiantistica, per assicurare la piena operatività della sede.

Il presidio sarà garantito quotidianamente in orario diurno dal personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni, con una squadra composta da 5 unità.

L’attivazione del presidio di Montegabbione rappresenta un importante traguardo nel piano di prevenzione stagionale della Direzione Regionale e del Comando di Terni, offrendo una risposta concreta e di prossimità alle comunità locali e alla tutela del patrimonio boschivo dell’Umbria.