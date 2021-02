Montefalco, una ‘vela’ per chiedere le dimissioni del sindaco

Nuova protesta plateale contro il sindaco Luigi Titta dopo il piano di Riequilibrio

Una vela per chiedere le dimissioni del sindaco Titta, dopo il via libera al Piano di riequilibrio dal consiglio comunale. Una protesta che, come sottolinea l’onorevole M5S Filippo Gallinella, parte da Montefalco.

La richiesta di dimissioni del sindaco Titta

“Finalmente da Montefalco si è levata la protesta contro l’attuale amministrazione comunale e che coinvolge di conseguenza anche la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. Chiediamo a gran voce che sia fatta chiarezza quanto prima in merito all’acclarato debito accumulato dalla precedente governance. E che quindi, ognuno, fornisca risposte concrete e si assuma le proprie responsabilità, perché a pagare non possono essere sempre e solo i cittadini onesti”, dice Gallinella.