Montefalco, due arresti: abitazione trasformata in serra di marijuana

I carabinieri insospettiti dagli insoliti movimenti

Detenzione a fini di spaccio. E’ il reato per il quale dovranno rispondere due cittadini italiani, arrestati in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Montefalco.

La perquisizione

La scorsa settimana, i militari operanti, che da diversi giorni controllavano i movimenti sospetti di alcuni soggetti, sono entrati all’interno dell’appartamento dove questi risiedono ed hanno proceduto alla perquisizione dello stesso; dentro l’abitazione è stata rinvenuta una vera e propria serra, con tanto di luci led e ed impianto di riscaldamento ed areazione per la coltivazione.

Sequestro di marijuana

Si è proceduto al sequestro di diverse piante di tipo marijuana in vaso di varie dimensioni, parti di piante messe ad essiccare, circa 50 grammi di foglie già essiccate, nonché un bilancino di precisione. Terminati gli accertamenti di rito, i predetti sono stati dichiarati in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, condotti al loro domicilio agli arresti domiciliari. In data 12 febbraio gli arresti sono stati convalidati e i due sospettati sono stati sottoposti alla misura di obbligo di presentazione alla PG.