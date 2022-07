Montefalco, la minoranza denuncia disservizi di Vus

I consiglieri di SiAmo Montefalco all'attacco: "Negata discussione. Basta ai ritardi causati da incompetenti"

Disservizi alla raccolta dei rifiuti a Montefalco e la minoranza di SiAmo Montefalco chiede di affrontare il tema in consiglio comunale, ricevendo però un no.

La richiesta della minoranza

“Alla seduta appena conclusasi del consiglio comunale – spiegano i consiglieri – alla luce degli ingenti aumenti nelle bollette della TARI e dei gravissimi ritardi nella raccolta dei rifiuti, con particolare riferimento alla raccolta differenziata, abbiamo chiesto alla Giunta ed a tutto il consiglio di mandare un forte messaggio di unità al gestore dei rifiuti, affinché finalmente garantisca una adeguata gestione del servizio. Poiché tale intervento si rende particolarmente urgente per l’approssimarsi dell’agosto montefalchese, la vetrina principale per la nostra città, abbiamo richiesto che la mozione andasse in discussione immediatamente”.