Monte Santa Maria Tiberina, un bando per la gestione di bar, ristorante e pineta - Tuttoggi

L’avviso pubblicato dal Comune è per l’affidamento in concessione della struttura in via San Pietro per 6 anni, la manifestazione di interesse dovrà essere inviata entro le ore 13 del 30 marzo

Consolidare la vocazione turistica e culturale del territorio. Va in questa direzione l’avviso pubblicato dal Comune di Monte Santa Maria Tiberina per l’affidamento in concessione delle attività di bar e ristorante, in una struttura di proprietà comunale (nella foto), oltre alla gestione del parco pineta adiacente all’area pubblica di via San Pietro.

L’intento dell’amministrazione è quello di acquisire manifestazioni di interesse per poi selezionare, tramite una procedura negoziata, l’operatore che si prenderà cura per un periodo di 6 anni dell’intero posto. Il borgo, considerato una piccola perla che dall’alto di un colle guarda la valle omonima a poca distanza da Città di Castello e Monterchi, chiama così all’appello giovani imprenditori disposti a mettersi in gioco. Numerosi i vantaggi contenuti nel bando, tra cui il canone di concessione a costo zero per il primo anno di attività e molto contenuto negli anni a venire.