Monte Santa Maria, bando per aspiranti ristoratori "Cerchiamo nuove sinergie per valorizzare il borgo" - Tuttoggi.info

Previste ulteriori agevolazioni (canone zero per 4 anni) per l'affidamento in concessione del servizio di gestione di bar e ristorante | Gli interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse entro il 12 settembre

E’ forte l’impegno del Comune di Monte Santa Maria Tiberina per consolidare la vocazione turistica e culturale del territorio. Proprio in questi giorni l’amministrazione ha rilanciato, con ulteriori vantaggi, il bando per l’affidamento in concessione del servizio di gestione di bar e ristorante nella struttura di proprietà comunale situata in via San Pietro.

L’intento è quello di acquisire altre manifestazioni di interesse per poi selezionare, tramite una procedura negoziata, l’operatore che si prenderà cura per un periodo di 6 anni dell’intero posto. Tra i nuovi benefici, la principale novità riguarda il canone di concessione a costo zero per i primi 4 anni, mentre per il quinto e sesto sarà di 3 mila euro.

Il canone annuale dei primi 4 anni – che il Comune di Monte Santa Maria Tiberina – non incasserà è da intendersi quale contributo per gli investimenti che il concessionario dovrà effettuare sulle strutture affidate, per migliorie o manutenzione straordinaria dei beni affidati, nonché per l’acquisto di attrezzature.

“Desideriamo – spiega la sindaca Letizia Michelini – mantenere vivo, vivace e fruibile un luogo meraviglioso ed immerso nella natura. Il bando precedente ha suscitato la curiosità di vari imprenditori, con alcuni sopralluoghi. Purtroppo, per diverse ragioni le domande presentate non sono andate a buon fine. Così abbiamo deciso di rendere ancora più appetibile il progetto con ulteriori agevolazioni per aiutare gli investimenti”.

Il borgo, considerato una piccola perla che dall’alto di un colle guarda la valle omonima a poca distanza da Città di Castello e Monterchi, torna quindi a chiamare all’appello giovani imprenditori disposti a mettersi in gioco. Le imprese interessate ad essere invitate alla negoziazione devono far pervenire la propria manifestazione di interesse entro le ore 13 del 12 settembre all’interno della piattaforma telematica e-procurement Net4market.

Da considerare, per chi risponderà al bando, anche un altro elemento che rappresenta un’ottima base di partenza: Monte Santa Maria Tiberina si è da poco guadagnato il 1° posto per permanenza turistica straniera nella provincia di Perugia. Su questa scia l’intento principale è quello di fornire al borgo servizi turistici che supportino ambiziosi progetti già in atto. Quest’ultimo punta a valorizzare in particolar modo ristorante, bar e parco poco fuori le mura del borgo, con l’obiettivo di dare un ulteriore servizio alla comunità e potenziare l’attrazione turistica.

“La consapevolezza – conclude Michelini – è quella che un’area come questa possa far da volano anche alle altre componenti culturali, storiche, artistiche, turistiche, paesaggistiche ed ambientali del territorio”.