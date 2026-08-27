Monte Castello di Vibio, al via i lavori della Provincia sulla SP 373/1 - Tuttoggi.info

Prendono il via oggi, giovedì 27 agosto, i lavori programmati dalla Provincia di Perugia sulla SP 373/1 di Monte Castello di Vibio, nel tratto interessato da un movimento franoso che nel tempo ha provocato deformazioni e avvallamenti della sede stradale.

L’intervento, per un investimento complessivo di 115mila euro, risponde ad una segnalazione avanzata dall’Amministrazione di Monte Castello di Vibio e si è reso necessario anche in considerazione del progressivo peggioramento delle condizioni della strada, che ha portato la Provincia a istituire un senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Le risorse per realizzarla sono state reperite dalla Provincia attraverso fondi del proprio bilancio, stanziati con l’ultima variazione.

“Con l’avvio di questo cantiere diamo seguito a un impegno assunto con il territorio e interveniamo su una situazione che richiedeva un’azione più incisiva – afferma il consigliere provinciale con delega alla Viabilità Gianluca Moscioni – La Provincia sta portando avanti un lavoro costante sulla propria rete stradale, partendo dalle criticità e dalle esigenze dei territori rappresentate dagli amministratori comunali. In questo caso non ci limitiamo al ripristino della superficie stradale, ma interveniamo più in profondità sulle cause del dissesto, con un investimento importante per la sicurezza, in risposta a un’esigenza da tempo sentita dal territorio”.

I lavori interesseranno il tratto della SP 373/1 in corrispondenza del km 1+500 circa, dove il movimento franoso ha progressivamente compromesso la stabilità della strada. Si procederà quindi alla ricostruzione e al consolidamento della fondazione stradale, utilizzando materiali idonei a garantire maggiore stabilità e resistenza. Per questa parte dei lavori, l’ultimazione è prevista entro il 14 settembre. Una volta ricostruita la fondazione, il tratto stradale resterà inizialmente con pavimentazione in mac-adam (breccia), per il necessario periodo di assestamento. La bitumatura sarà eseguita successivamente, completando così la sistemazione del piano viabile.