 Monte Castello di Vibio, al via i lavori della Provincia sulla SP 373/1 - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Monte Castello di Vibio, al via i lavori della Provincia sulla SP 373/1

Davide Baccarini

Monte Castello di Vibio, al via i lavori della Provincia sulla SP 373/1

Intervento di 115mila euro sul tratto interessato dal movimento franoso. Moscioni “Un impegno concreto per il territorio e la sicurezza della rete viaria”
Gio, 27/08/2026 - 12:55

Condividi su:

Prendono il via oggi, giovedì 27 agosto, i lavori programmati dalla Provincia di Perugia sulla SP 373/1 di Monte Castello di Vibio, nel tratto interessato da un movimento franoso che nel tempo ha provocato deformazioni e avvallamenti della sede stradale.

L’intervento, per un investimento complessivo di 115mila euro, risponde ad una segnalazione avanzata dall’Amministrazione di Monte Castello di Vibio e si è reso necessario anche in considerazione del progressivo peggioramento delle condizioni della strada, che ha portato la Provincia a istituire un senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Le risorse per realizzarla sono state reperite dalla Provincia attraverso fondi del proprio bilancio, stanziati con l’ultima variazione.

Con l’avvio di questo cantiere diamo seguito a un impegno assunto con il territorio e interveniamo su una situazione che richiedeva un’azione più incisiva – afferma il consigliere provinciale con delega alla Viabilità Gianluca MoscioniLa Provincia sta portando avanti un lavoro costante sulla propria rete stradale, partendo dalle criticità e dalle esigenze dei territori rappresentate dagli amministratori comunali. In questo caso non ci limitiamo al ripristino della superficie stradale, ma interveniamo più in profondità sulle cause del dissesto, con un investimento importante per la sicurezza, in risposta a un’esigenza da tempo sentita dal territorio”.

I lavori interesseranno il tratto della SP 373/1 in corrispondenza del km 1+500 circa, dove il movimento franoso ha progressivamente compromesso la stabilità della strada. Si procederà quindi alla ricostruzione e al consolidamento della fondazione stradale, utilizzando materiali idonei a garantire maggiore stabilità e resistenza. Per questa parte dei lavori, l’ultimazione è prevista entro il 14 settembre. Una volta ricostruita la fondazione, il tratto stradale resterà inizialmente con pavimentazione in mac-adam (breccia), per il necessario periodo di assestamento. La bitumatura sarà eseguita successivamente, completando così la sistemazione del piano viabile.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Orvieto

Corso Base di Protezione Civile a Orvieto

Trasimeno

Nel weekend 28-30 agosto torna “Giallo Trasimeno” tra noir, suspense e misteri a Tuoro e a Isola Maggiore

Orvieto

Sisma Amatrice, Tardani: “Stato riconosca i diritti dei familiari delle vittime”

in umbria

gli ultimi pubblicati

Todi

Monte Castello di Vibio, al via i lavori della Provincia sulla SP 373/1

Città di Castello

Umbertide, inaugurata la nuova Piazza Mazzini

Foligno

Si alaza il sipario su HISPELLVM. In scena la storia romana tra archeologia, cortei, archeofood, spettacoli

Umbria | Italia | Mondo

I sandali che passano dal giorno alla sera senza cambio

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!