Bankitalia, migliora il saldo dei conti con l'estero - Tuttoggi.info

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Bankitalia, migliora il saldo dei conti con l’estero

ItalPress

Bankitalia, migliora il saldo dei conti con l’estero

Ven, 18/09/2026 - 20:02

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ROMA (ITALPRESS) – L’Italia conferma un saldo positivo nei conti con l’estero: nei dodici mesi terminati a luglio il surplus delle partite correnti si attesta quasi a 30 miliardi di euro, pari all’1,3% del Prodotto interno lordo. Lo rende noto Bankitalia, che segnala un miglioramento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando l’avanzo si fermava intorno all’1% del Pil. A trainare il dato positivo è soprattutto il surplus commerciale, cresciuto ulteriormente grazie al buon andamento dell’export di merci. Un contributo positivo arriva anche dai redditi primari, tornati in territorio positivo dopo il segno negativo registrato un anno prima. A pesare sul risultato complessivo restano invece il disavanzo dei servizi e quello dei redditi secondari, entrambi in lieve peggioramento rispetto ai dodici mesi precedenti. Sul fronte finanziario, l’Italia ha continuato ad accumulare attività nette sull’estero, anche se in misura decisamente più contenuta rispetto a un anno fa. Un segnale che riflette soprattutto il calo degli investimenti di portafoglio verso l’esterno, solo in parte compensato dalla tenuta degli investimenti diretti e degli altri investimenti. Uno scenario che conferma comunque la solidità della posizione italiana verso l’estero, pur in un contesto di flussi finanziari più contenuti rispetto al passato.

gsl

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