Il mercato dell'auto cresce ancora - Tuttoggi.info

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Il mercato dell’auto cresce ancora

ItalPress

Il mercato dell’auto cresce ancora

Ven, 18/09/2026 - 20:02

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ROMA (ITALPRESS) – Il mese di agosto conferma l’andamento positivo del mercato italiano delle autovetture, registrando un aumento del 3,2% con 69 mila auto immatricolate rispetto allo stesso periodo del 2025. Secondo l’analisi realizzata dal Centro Studi e Statistiche UNRAe, il mercato del nuovo nei primi otto mesi dell’anno rimane positiva, con una crescita delle immatricolazioni dell’8,5%. Nella lettura del 2026, tuttavia, risulta evidente la frenata registrata nell’ultimo bimestre, dove la spinta dei primi 6 mesi dell’anno è seguita dal forte rallentamento di luglio e agosto. Sul fronte delle alimentazioni, le elettriche pure restano stabili, fermandosi a una quota ancora modesta: segno che la spinta degli incentivi statali si è ormai esaurita. Continuano invece a correre le ibride plug-in, che toccano il loro massimo storico, sostenute soprattutto dal noleggio a lungo termine, ormai vicino alla metà delle immatricolazioni totali. Tra i motori tradizionali, benzina e diesel perdono terreno, così come il Gpl. A dominare il mercato restano invece le vetture ibride, leader assolute con quasi la metà delle vendite complessive.

gsl

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