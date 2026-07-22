Monica Bellucci in visita alla Tipografia Grifani-Donati - Tuttoggi.info

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Monica Bellucci in visita alla Tipografia Grifani-Donati

Davide Baccarini

Monica Bellucci in visita alla Tipografia Grifani-Donati

Mer, 22/07/2026 - 11:15

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Monica Bellucci in visita al Centro di Documentazione delle Arti Grafiche Tipografia Grifani-Donati 1799 di Città di Castello, la più antica in Europa dove si praticano tutte e tre le tecniche di stampa diretta, tipografia a caratteri mobili, calcografia e litografia su pietra.

Da sempre legata alle proprie radici, la diva tifernate ha potuto conoscere da vicino una realtà che rappresenta una delle eccellenze storiche del territorio. Durante la visita si è mostrata affascinata dall’atmosfera del museo, dai macchinari storici ancora funzionanti e dalle numerose testimonianze grafiche all’interno degli spazi della Tipografia.

“In particolare – è stato sottolineato dai referenti della storica tipografia Gianni, Milos, Alberto Maria Ottaviani e Adriana Saporosiha rivolto la propria attenzione ai manifesti storici esposti sulle pareti, rimanendo colpita da un manifesto del 1964 dedicato a un veglione danzante, realizzato dalla stessa Tipografia“.

L’incontro è stato anche un momento di condivisione dei valori che accomunano chi, come la Tipografia Grifani-Donati, continua a custodire una tradizione secolare, con l’auspicio che questa straordinaria storia possa proseguire nel tempo ed essere tramandata alle nuove generazioni. Monica Bellucci è arrivata accompagnata da alcuni familiari in questo momento dedicato alla riscoperta delle proprie radici e della memoria del territorio.

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