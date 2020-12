Modifiche alla viabilità per montaggio gru a Via Brignone - Tuttoggi

Lunedì 21 e martedì 22 dicembre modifiche al traffico per consentire i lavori montaggio tra via Arco di Druso ed il secondo tratto di via Brignone,

Per consentire i lavori necessari al montaggio di una gru tra via Arco di Druso ed il secondo tratto di via Brignone, lunedì 21 e martedì 22 dicembre dalle ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 18 è previsto il divieto di transito, esteso a tutti i veicoli compresi i residenti, in via Brignone (secondo tratto), piazza Campello, via Aurelio Saffi, piazza del Mercato, via della Trattoria, piazza della Genga.

Inoltre, nelle fasce orarie 8-12 e 13-18, sarà interdetto anche il passaggio pedonale nel secondo tratto di via Brignone che sarà deviato sul percorso alternativo (a riguardo sarà prevista la segnaletica necessaria).

I cittadini residenti nella zona interessata dai lavori possono parcheggiare all’esterno dell’area previo permesso che il Comando di Polizia Municipale rilascerà gratuitamente su richiesta.​