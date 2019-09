Miss Italia, è la perugina Giorgia Vitali Miss Sport 2019

La diciottenne perugina Giorgia Vitali, già detentrice dei titoli di Miss Perugia 2019 e di Miss Rocchetta Bellezza Umbria 2019, nella finale nazionale di Miss Italia che si è svolta a Jesolo ha conquistato la fascia di Miss Sport 2019.

La prestigiosa fascia che era stata vinta dalla siciliana Serena Petralia, che a sua volta ha ereditato la fascia nazionale di Miss Kissimo Biancaluna 2019 dalla neo eletta Miss Italia 2019 Carolina Stramare. Giorgia Vitalia, che si era classificata seconda nella graduatoria per Miss Sport, ha così potuto indossare questa prestigiosa fascia.

“La conquista di un importante titolo nazionale che mancava all’Umbria dal 2012 – dichiara Margherita Praticò, agente regionale di Miss Italia in Umbria – corona una splendida annata per la nostra regione, che è stata rappresentata in finale nazionale su Rai Uno da ben tre miss umbre doc: Leila Rossi, Giorgia Vitali e Linda Volpi”.

“Siamo inoltre felicissimi – aggiunge Mario Gori, amministratore unico della Delta Events Srls, società che dallo scorso anno cura in esclusiva l’organizzazione del concorso in Umbria – per aver centrato un importante obiettivo che ci eravamo prefissati: far gareggiare in Umbria, in tutte le varie fasi concorsuali, esclusivamente ragazze umbre, cosa mai accaduta prima nell’epoca moderna a Miss Italia; ciò ci riempie di gioia perché rende finalmente il giusto merito alla bellezza umbra. Mi auguro ora – conclude Gori – che la prossima estate le amministrazioni comunali dell’Umbria vogliano ospitare gli eventi di Miss Italia 2020 in modo da offrire alle ragazze umbre maggiori occasioni per coronare i loro sogni di successo nel campo della moda, del cinema e della tv, offrendo inoltre a residenti e turisti un elegante spettacolo, dedicato alla bellezza ed alla moda italiana, che registra sempre il sold out in tutte le piazze in cui va in scena”.

