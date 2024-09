Miriam Tirinzoni incanta Milano: sfilata esclusiva al Principe di Savoia - Tuttoggi.info

La stilista Miriam Tirinzoni presenta una collezione unica, rendendo omaggio alle icone femminili che hanno segnato la storia dell’hotel Principe di Savoia

Domenica 22 settembre, l’elegante e lussuosa cornice del Principe di Savoia di Milano ha fatto da palcoscenico a un evento straordinario nel mondo della moda: la sfilata esclusiva della stilista Miriam Tirinzoni. Conosciuta per il suo inconfondibile talento sartoriale e il suo stile raffinato, la designer ha presentato una capsule collection dedicata alle donne che hanno segnato la storia internazionale soggiornando in questo iconico hotel milanese. L’evento, ideato da Sabrina Spinelli, è stato un vero trionfo di eleganza e glamour. La collezione di Tirinzoni ha reso omaggio a figure femminili straordinarie che hanno fatto la storia dell’arte, della cultura e della politica. Tra le muse ispiratrici di questa straordinaria collezione, spiccano nomi come Maria Callas, Lady Diana, Madonna, Regina Elisabetta II, Gwyneth Paltrow e Naomi Campbell. Ciascuna di queste donne è stata rappresentata da un capo sartoriale unico, che ha catturato la loro personalità, il loro stile e la loro influenza nel mondo.

L’atmosfera della serata era magica, con un pubblico selezionato composto da celebrità, influencer e figure di spicco del mondo dello spettacolo e della moda, tutti pronti ad ammirare le creazioni di Tirinzoni. La sfilata si è aperta con un tributo alla grande Maria Callas, diva indiscussa dell’opera, con un abito che esprimeva eleganza e drammaticità. Il modello dedicato alla Principessa Diana Spencer, icona di grazia e bellezza senza tempo, ha sfilato con leggerezza ed eleganza, ricordando al pubblico la dolcezza e la forza della “principessa del popolo”. La collezione è stata una celebrazione della moda sartoriale italiana, con dettagli ricercati e tessuti pregiati come seta, pizzi e paiettes che scintillavano sotto le luci della passerella. MiriamTirinzoni ha saputo reinterpretare lo stile di ogni donna rappresentata con grande maestria, combinando elementi classici con un tocco di modernità. Gli abiti erano più che semplici creazioni: erano veri e propri racconti visivi delle vite straordinarie di queste donne, evocando forza, bellezza e fascino.

Uno dei momenti più memorabili della serata è stato sicuramente il finale, che ha visto la partecipazione della splendida Antonella Salvucci in qualità di madrina e ospite speciale. La Salvucci ha chiuso la sfilata indossando un abito da sposa rosso creato su misura da Miriam Tirinzoni. Questo pezzo unico, caratterizzato da un lungo velo rosso e dettagli sartoriali impeccabili, ha rappresentato una scelta audace e simbolica, celebrando il coraggio e la passione femminile. La scelta del rosso, infatti, ha simboleggiato la forza e il potere delle donne, un tema centrale della collezione. Durante la serata, Miriam Tirinzoni, visibilmente emozionata, ha ringraziato pubblicamente tutte le persone coinvolte nell’organizzazione dell’evento, sottolineando l’importanza della collaborazione e del supporto ricevuto. “Devo fare tantissimi ringraziamenti a Sabrina Spinelli per questa incredibile opportunità”, ha dichiarato la stilista. Un pensiero speciale è stato rivolto a Antonella Salvucci, che ha interpretato magistralmente il ruolo di madrina, e a figure importanti come Vera AtyushKina e il suo manager, l’avvocato Mauro La Franceschina, che seguono sempre i fashion show di Tirinzoni. Un’altro sentito ringraziamento è rivolto all’amica Mariangela Vanalli, modella di fama internazionale per il supporto che sempre le riserva. La conduzione della serata, affidata alla talentuosa Susanna Messaggio, ha saputo trasmettere al pubblico l’essenza e il messaggio della collezione di Tirinzoni, celebrando l’eccellenza sartoriale del Made in Italy. L’evento ha visto anche la partecipazione di Agostino Marotta, direttore della Gazzetta di Milano, e del Vice Presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Francesco Caroprese, che hanno seguito con interesse la sfilata, sottolineando l’importanza del legame tra moda e cultura italiana. La serata al Principe di Savoia non è stata solo un omaggio alla moda, ma una vera e propria celebrazione delle donne che hanno lasciato un segno indelebile nella storia. Miriam Tirinzoni, con la sua maestria e il suo talento, ha saputo rendere questo omaggio attraverso una collezione che esprime forza, eleganza e raffinatezza. La designer, confermandosi come una delle figure più importanti del panorama della moda contemporanea, continua a ispirare donne di tutto il mondo con le sue creazioni senza tempo.

L’evento al Principe di Savoia è stato un vero successo, un trionfo di stile e raffinatezza che ha celebrato la tradizione sartoriale italiana e il potere della femminilità. Una serata indimenticabile, in cui Miriam Tirinzoni ha confermato ancora una volta il suo status di icona della moda internazionale.Il servizio fotografico è a cura di: Marco Spreafico.



NOTEMiriam Tirinzoni, nativa della Valtellina, è una donna intraprendente e determinata, caratteristica delle persone cresciute in montagna. Laureata in Economia Politica, ha accumulato diverse esperienze manageriali e ha fondato MT CONSULTING SRL, azienda attiva nel fund raising e nella gestione dei rapporti con enti pubblici per ottenere agevolazioni e incentivi, collaborando con istituzioni come la Regione Lombardia e i Ministeri. Successivamente, ha avviato ENERGIE ALTERNATIVE ITALIA SRL, un’Esco focalizzata sulla promozione del risparmio energetico. Nel 2020, ha lanciato con successo il suo brand di moda MT Fashion.Miriam Tirinzoni ha dimostrato la sua abilità nell’imprenditoria e nella consulenza, consolidando il suo ruolo nel settore della moda. Nel 2021, ha vestito Manuela Arcuri sul red carpet di Venezia78 con un abito bianco e nero che ha ricevuto molte recensioni positive. Nel 2022, ha vestito anche Delia Duran per la registrazione presso la trasmissione “Verissimo”. Sempre nel 2022, la Velina russa Vera Atiuskina ha scelto un outfit e una borsa di Miriam Tirinzoni. Durante EXPO Dubai 2022, ha ricevuto la menzione come “Stilista Rivelazione 2021″. Nel luglio del 2022, è stata insignita del Premio Accademico d’Onore Cartagine presso la Sala Protomoteca del Campidoglio a Roma dall’Associazione Cartagine.