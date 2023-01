"Miranda non può rimanere isolata, la strada di accesso al paese è un problema": Filipponi presenta interrogazione - Tuttoggi

“Il paese di Miranda è rimasto isolato per alcune ore dopo la nevicata del 23 gennaio”

“Il 23 gennaio scorso, in seguito a una forte nevicata che ha colpito l’intero territorio ternano, il centro abitato del paese di Miranda è rimasto isolato per alcune ore poiché una pianta è caduta sulla sede stradale, rendendola, di fatto, impraticabile”, afferma Filipponi.

“Questa situazione, unita al fatto che nessun mezzo per la rimozione della neve è stato impiegato

nel tratto di accesso al paese, ha generato il malcontento dei residenti, anche in considerazione del fatto che nel paese abitano diverse persone anziane che necessitano di medicinali e generi alimentari”.

“Da diversi giorni le previsioni indicavano la possibilità di nevicate a basse quote; l’Amministrazione, però, non è stata in grado di comprendere la reale portata degli eventi e di intervenire efficacemente”.

Piante e detriti: problemi anche nella stagione primaverile-estiva

“I problemi – conclude il consigliere comunale del Pd – si verificano persino nella stagione primaverile-estiva, quando piante cresciute in modo incontrollato e detriti rendono la strada di accesso al paese di dimensioni ridotte o addirittura impraticabile”.

“Quali sono le motivazioni alla base dei ritardi del 23 gennaio? Come intende procedere l’Amministrazione per evitare i pericoli causati dalla vegetazione?“