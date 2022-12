Minorenne con la droga al terminal bus, denunciato per spaccio

A tradire il ragazzo il forte odore di hashish | Addosso aveva dosi già confezionate per essere vendute, sequestrata droga anche in casa

A tradirlo è stato il forte odore di hashish. Quando personale della municipale, coordinato dal capitano Rosella Giusepponi,ha fermato il minorenne in Piazza Vassalli, nei pressi del capolinea bus di Fontivegge, il ragazzo ha risposto di aver fumato poco prima della sostanza stupefacente. Da un controllo approfondito, tuttavia, il giovane risultava essere in possesso di circa 13 grammi di sostanza del tipo hashish suddivisa in cinque dosi.

Il pubblico ministero di turno ha disposto una perquisizione domiciliare a casa del giovane. Dove la municipale ha trovato altra droga, sequestrata.