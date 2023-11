Minore con pistola finta a scuola 'minaccia' i professori - Tuttoggi.info

Pistola in classe per un minore della Provincia di Terni: intervento dei Carabinieri a scuola, indaga Procura Minori

Una bravata che costerà cara ad un minore della provincia ternana, segnalato dai Carabinieri alla Procura minorile di Perugia per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Nella mattinata del 31 ottobre, il ragazzo, studente presso un Istituto Superiore della Provincia di Terni, ha pensato bene non solo di portare con sé a scuola una pistola da soft air, perfetta riproduzione di un’arma vera, priva del “tappo rosso”, ma anche di mostrarla, con tono minaccioso, ad insegnanti e collaboratori scolastici. Immediata l’attivazione al Nue 112 da parte del dirigente dell’Istituto e l’invio di una pattuglia: i militari intervenuti, oltre a porre in sequestro l’arma, hanno poi provveduto ad informare i genitori del ragazzo, riaffidando loro il minore, la cui posizione sarà ora vagliata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia.

foto archivio