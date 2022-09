Ministro Giorgetti all'Ast di Terni: "Situazione complicata ma cercheremo di sciogliere i nodi" - Tuttoggi

Giorgetti: “Il prezzo dell’energia non è compatibile con la produzione dell’acciaio”

Nel pomeriggio, al termine della visita, il ministro dello Sviluppo economico ha incontrato la stampa locale. “Stiamo lavorando su tante situazioni che riguardano la siderurgia”, ha dichiarato Giancarlo Giorgetti. “La situazione è molto complicata, anche per il fattore energia che impatta duramente sul settore energivoro; cercheremo, però, di sciogliere tutti i nodi”. “Le misure allo studio per aziende energivore arriveranno con la conversione in legge del Decreto Aiuti e con il decreto legge che approveremo giovedì sera o al massimo venerdì mattina. In più la Commissione Europea dovrà prendere decisioni. E’ in programma, per il 30 settembre prossimo, una riunione straordinaria. Spero che queste riunioni straordinarie producano decisioni straordinarie: il prezzo dell’energia non è compatibile con la produzione dell’acciaio”.

Idrogeno e accordo di programma

“Si va verso l’idrogeno” ha aggiunto, poi, il ministro. “Questo è un tema importante”. Infine un passaggio sull’accordo di programma Ast, “che non è fermo; per quanto riguarda il Mise siamo già al traguardo, per quanto riguarda la parte relativa all’idrogeno, che dipende dal PNRR, siamo all’ultimo miglio”.