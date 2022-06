Minacciato di pestaggio dopo una discussione sul cane: denunciata una persona - Tuttoggi

Una discussione con una vicina di casa per via della gestione del cane di grossa taglia della donna. È accaduto nella frazione Palazzo del Comune di Assisi.

Poche parole scambiate per manifestare dissenso rispetto al modo di gestire il cane di grossa taglia che l’uomo, un 62enne italiano, ha ritenuto non prudente e inadeguato. Ma al rientro in casa, l’uomo ha trovato sul proprio cellulare una serie di messaggi con i quali veniva minacciato di essere oggetto di pestaggio.