Minaccia tutti, pugni a Volante Polizia e botte agli agenti | Arrestato 27enne - Tuttoggi.info

E' successo in un locale di Città di Castello, il giovane ha scatenato la sua furia contro chiunque | E' accusato di resistenza, violenza e lesioni a Pubblico ufficiale.

Momenti di tensione, ieri pomeriggio (domenica 2 luglio), nei pressi di un parcheggio di un’attività commerciale nella prima periferia di Città di Castello, dove un uomo ha scatenato il caos in pochi minuti.

Dopo aver minacciato una persona brandendo una bottiglia di vetro l’esagitato, all’arrivo della Polizia, ha scatenato la sua furia contro la Volante prendendo a pugni il cofano.

Nonostante i vari tentativi di riportare la calma il giovane è andato avanti a minacciare chiunque fosse nelle vicinanze, colpendo pure gli agenti con ginocchiate, calci e pugni. Alla fine, dopo almeno 10 minuti, le forze dell’ordine sono riuscite a placarne la collera e renderlo inoffensivo.

Identificato come un 27enne cittadino straniero di origini egiziane, con a carico precedenti per reati contro la persona e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, il ragazzo è stato accompagnato negli uffici del Commissariato e arrestato per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico ufficiale.