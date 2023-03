Minaccia la mamma e la sorella per i soldi della droga

Le violenze fisiche e psicologiche

In una circostanza l’indagata ha spintonato la madre, in un’altra l’ha aggredita verbalmente con parole offensive e contestualmente danneggiava gli oggetti presenti in casa, in un’altra ancora le ha lanciato una sedia addosso, fortunatamente senza colpirla. L’ultimo episodio risale ad una notte in cui l’indagata, dopo essere rientrata tardi a casa in stato di alterazione, iniziava a bussare alla porta della camera della sorella minore per costringerla ad aprire. In quella circostanza le vittime hanno dovuto richiedere l’intervento dei Carabinieri che, giunti sul posto, sono riusciti a riportare la calma.

Al termine delle formalità di rito, la donna è stata accompagnata presso una struttura specializzata dove sconterà il periodo di detenzione domiciliare.