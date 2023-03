Minaccia i clienti di un locale, 46enne colpito da un Daspo Willy

La Polizia di Stato di Perugia ha emesso un Daspo Willy nei confronti di un 46enne che, lo scorso febbraio, si recava all’interno di un esercizio pubblico situato nel comune di Assisi dove, con fare aggressivo e in stato di ebrezza alcolica, creava turbativa, arrecando disturbo ai diversi avventori anche con minacce e ingiurie.

In considerazione della gravità dell’episodio, della modalità e dell’allarme sociale creato nei confronti degli avventori del locale pubblico – peraltro frequentato da ragazzi e da famiglie – il questore di Perugia ha adottato il provvedimento restrittivo. Ora per due anni il locale sarà interdetto all’uomo e anche vietato lo stazionamento nelle sue immediate vicinanze. La violazione del provvedimento è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8mila a 20mila euro.